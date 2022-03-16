لندن تفتح ملف

2022/03/16 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

رفضت رئاسة الحكومة البريطانية نفي استخدام رئيس الوزراء بوريس جونسون تطبيق "واتسآب" للتواصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وهذه الاتهامات التي تعود إلى عام 2020، والتي تم توجهيها بالتزامن مع اتهامات لولي العهد السعودي بأنه تورط في اختراق هاتف مالك شركة "أمازون" الملياردير جيف بيزوس، عادت إلى الواجهة بعد أن رفض بن سلمان تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، "بينا لا يزال على اتصال منتظم عبر "واتسآب" بجونسون".وردا على سؤال حول الموضوع، قال المتحدث باسم جونسون: "ما يمكنني قوله هو أنني تحدثت، في عدد من المناسبات، عن القواعد المتعلقة بكيفية استخدام الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، لأشكال الاتصال هذه"، مؤكدا أنه "يتم تمرير الأعمال الحكومية الموضوعية من خلال المكتب الخاص.



وهذا ما يحدث".وأضاف: "من المفيد للمملكة المتحدة أن تكون لدينا علاقات قوية مع قادة العالم".وأفادت صحيفة "الإندبندنت" بأن الوزراء البريطانيين، تعرضوا لانتقادات عديدة، لاستخدامهم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال حكومية رسمية، مشيرة إلى أن "هناك قلق خاص بشأن استخدام جونسون لـ"واتسآب" للتحدث مع بن سلمان".

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