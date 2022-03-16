الإطاحة بعصابة تنفذ

2022/03/16 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة لتنفيذ "عمليات الدكة العشائرية" مقابل مبلغ مالي شرقي العاصمة بغداد.وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء(٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على عصابة لتنفيذ عمليات الدكة العشائرية مقابل مبلغ من المال مكونة من ستة اشخاص".

واضاف ، انه "جاء ذلك خلال اعتقال احد افراد العصابة وهو يروم تنفيذ الدكة العشائرية في منطقة حي طارق اذ تم اعتقاله مع سلاحه وبعد التحقيق الاولي معه اعترف على وجود عصابة يعمل معهم لتنفيذ الدكات العشائرية وذلك بإجور يتقاضونها من اصحاب النزاعات العشائرية".

وتابع، "تم جمع المعلومات والتحري والتدقيق ومن ثم مداهمة عناوين افراد العصابة واعتقال ٤ اشخاص منهم ضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة غير المرخصة وميزان الكتروني واجهزة مهشمة لتعاطي المواد المخدرة،والبحث جاري عن المتهمين الاثنين الاخرين.وحذرت "قيادة عمليات بغداد بأنها الرادع الحقيقي لهم وان قطعاتها الامنية ستكون لهم بالمرصاد وستلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطن".

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