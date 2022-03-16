الجماهير العراقية تهتف في ملعب الزوراء (بالروح بالدم نفيدك ياعراق) رداً على قرار الفيفا (فيديو)

2022/03/16 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد هتفت الجماهير العراقية، اليوم الأربعاء، في ملعب الزوراء "بالروح بالدم نفديك ياعراق" ردا على قرار الفيفا بنقل مباراة العراق والامارات المرتقبة الى الأردن.

ورددت الجماهير عبارات موجهة الى الاتحاد الاسيوي تنديدا بقراره بنقل المباراة الى الأردن التي من المقرر اقامتها في 24 من الشهر الجاري على ملعب المدينة وسط بغداد.

وكان الاتحادان الدولي والاسيوي قررا، اليوم الأربعاء، نقل مباراة العراق والامارات الى الأردن، على خلفية القصف الإيراني لاربيل .

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