لمواجهة الأزمة.. أربيل بصدد اعتماد نظام الزوجي والفردي في محطات البنزين

2022/03/16 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت حكومة أربيل المحلية اليوم الأربعاء، أنها بصدد اعتماد نظام “الزوجي و الفردي” في الدخول لمحطات تزويد الوقود العراقي، والذي يُباع بسعر 690 دينار للتر الواحد.وقال المحافظ أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، تابعته “ايرث نيوز”، إنه تقرر في الـ 24 من الشهر الجاري توزيع البنزين العراقي، وفق نظام (الزوجي – الفردي)، حيث […]

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أربيل بصدد اعتماد نظام الزوجي والفردي في محطات البنزين أولاً على ايرث نيوز.

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