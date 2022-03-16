كتاب نيابي إلى الكاظمي بخصوص حملة الشهادات والأوائل

2022/03/16 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب سجاد حسين اليوم الأربعاء، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص أصحاب الشهادات والطلبة الأوائل.وبحسب الكتاب الذي تلقته “ايرث نيوز”، فقد طلب النائب بـ “استكمال إجراءات التعيين لحملة الشهادات العليا والاوائل المتضمنين في الموازنة الاتحادية لعام 2021”.

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