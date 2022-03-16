بعد إطلاق إيران سراحها.. طائرة نازانين راتكليف تهبط في عُمان وزوجها يكشف أول شىء تريده

2022/03/16 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت طائرة لسلاح الجو العُماني، تقل على متنها البريطانيتين من أصول إيرانية، نازانين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري، في العاصمة مسقط، بعد إطلاق إيران سراحهما، الأربعاء.

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