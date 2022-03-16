2022/03/16 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سفير العراق في لبنان يتصدر منصات التواصل ودعوات لإقالته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3zvOIdKwNRw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سفير العراق في لبنان يتصدر منصات التواصل ودعوات لإقالته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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