2022/03/16 | 19:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت قوة امنية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين بتهريب كمية كبيرة من الادوية في بغداد.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، انه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تم ضبط (٩) طن من الادوية المهربة والتي لاتحمل اوراق ثبوتية وغير الخاضعة للفحص في احد المذاخر بمنطقة السعدون بمحافظة بغداد، والقاء القبض على […]

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