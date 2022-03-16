نورثن ايكو: رئيس الوزراء البريطاني تملق لديكتاتوريات الخليج للحصول على النفط

2022/03/16 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لصحيفة ( نورثن ايكو) البريطانية، الاربعاء، ان زيارة رئيس الوزراء البريطاني الجارية الى الامارات والسعودية بعد ذلك ما هي الا تملق لديكتاتوريات الخليج من اجل الحصول على النفط بحجة ابعاد بريطانيا عن الطاقة الروسية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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