تشديد خلال اللقاء.. وزير الداخلية يبحث مع سعد حربية أوضاع ذي قار

2022/03/16 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الأربعاء، مع قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق قوات خاصة الركن سعد علي عاتي الحربية، مجمل الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “التقى الوزير الغانمي مع الفريق في مقر الوزارة، وناقش معه اهم […]

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وزير الداخلية يبحث مع سعد حربية أوضاع ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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