في موازنة العام الجاري.. تفاهمات على إعادة حصة الإقليم إلى 17%

2022/03/16 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع موازنة 2022 مهم للغاية بالنسبة لإدارة الدولة وعموم المحافظات.

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