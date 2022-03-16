اجتماع طارئ بين الكاظمي ودرجال حول مباراة العراق والإمارات

2022/03/16 | 20:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اجتماعًا طارئًا مع وزير الشباب والرياضة حول قرار نقل مباراة العراق والإمارات إلى الأردن.

وقال رئيس تحرير صحيفة الصباح الرسمية أحمد عبد الحسين عبر حسابه الرسمي، إنّ "رئيس الوزراء اجتمع بوزير الرياضة على خلفية قرار الاتحاد الآسيويّ منع العراق من اللعب على أرضه".

وقرر الاتحادان الآسيوي والدولي منع إقامة المباراة في بغداد، على خلفية الهجوم الصاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي استهدف محافظة أربيل.

وقال الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم في رسالة إلى الاتحاد العراقي، "بعد هجمات الصواريخ الأخيرة في العراق المبلغ عنها في 13 آذار/مارس 2022 مع التحولات الواسعة في الأمن العالمي للأسابيع الأخيرة فقد تم إنجاز إعادة تقييم لموقف السلامة والأمن في العراق بصورة مشتركة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي".

وبناء على هذا التقييم قرر الاتحادان، أنّ تقام "المباراة المذكورة في مكان محايد بسبب الخطر المتزايد المعرف كجزء من هذا التقييم".

ولأن المباراة على وشك الحدوث في أقل من 10 أيام، فالترتيبات اللوجستية للمكان الجديد تتطلب حلًا سريعًا وثابتًا، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار القرار، إلى أنّ "المباراة ستقام في نفس التأريخ المحدد أصلًا 24 آذار/مارس 2022 في موقع ملائم يؤكد من قبل الاتحاد الدولي في الأيام القادمة".

كما نص القرار، على تغطية التكاليف الخاصة باستضافة بـ "صورة استثنائية من قبل الاتحاد الدولي"، بدلًا من تلك التي كان سيتحملها الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وجاء في الرسالة أخيرًا، "يود الاتحاد الدولي أن يشكركم لتفهمكم بصدد هذا القرار الصعب والمؤسف والذي ندرك أنه خارج سيطرة كرة القدم لكن كان ضروريًا لمصلحة وسلامة وأمن كافة المشاركين".

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قال في بيان، إنّ "الاتحادين الدولي والآسيوي قررا نقل المباراة منتخب الإمارات وشقيقه العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى المقررة يوم الخميس الموافق 24 آذار/مارس الجاري إلى أرض محايدة".

بدوره، قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي في مؤتمر صحفي، إنّ "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن".

كما أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر، أنّ "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".

وفي أول تعليق لوزارة الشباب والرياضة، أكد المتحدث باسمها علي العطواني قرار نقل مباراة المنتخب الوطني العراقي والإماراتي إلى أرض محايدة.

ووصف العطواني القرار، بـ "المفاجئ"، مبينًا في حديث لـ "الترا عراق" أنّ "كل الاستعدادات كانت تجري بشكل طبيعي".

وأكّد العطواني، أنّ "الاتحاد العراقي سيصدر توضيحًا حول الأمر فور ورود المعلومات الكاملة حول القرار الذي جاء بطلب من الاتحاد الإماراتي حسب ما ورد".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان لاحق، "نجري اتصالات كبيرة لعودة مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات في بغداد من جديد بعد تقديم ضمانات".

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