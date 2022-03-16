العدل الدولية تطالب موسكو بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا

2022/03/16 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت محكمة العدل الدولية بطلب من كييف، اليوم الاربعاء، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن رئيسة المحكمة، جوان دوناهو، طالبت “روسيا بتعليق فوري للعمليات العسكرية الخاصة التي بدأتها في 24 فبراير”.وكانت أوكرانيا طالبت منذ نحو أسبوعين، محكمة العدل الدولية بالتدخل.وقبل يومين أعلنت المحكمة أنها ستنظر في […]

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