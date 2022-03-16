بتهم من بينها

2022/03/16 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت الشرطة القضائية المغربية على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء، 70 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي، الأحد الماضي، في العاصمة الرباط

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