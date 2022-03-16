مع استمرار أزمة السكن ..القروض المصرفية هل قادرة على معالجتها؟

2022/03/16 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد المحلل الاقتصادي باسل العبيدي، الأربعاء، أن القروض التي توزعها المصارف الحكومية والأهلية يمثل تشغيل لإيداعاتها المالية وتحقيق فوائد اقتصادية، فيما قدم بدائل اقتصادية لمعالجة أزمة السكن الحاصلة في عموم العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العبيدي لـ /المعلومة/، إن ” القروض التي توزعها مصارف الحكومة والأهلية […]

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