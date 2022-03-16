قانوني يكشف لـ “إيرث نيوز” أسباب تزايد حالات الطلاق

2022/03/16 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الخبير القانوني صفاء اللامي، اليوم الإربعاء، عن أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع، فيما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي ومواقع التواصل أبرز الأسباب.وقال اللامي في حديث لـ إيرث نيوز، إن “حالات الطلاق بدات تتزايد خلال الأعوام الماضية وتحديدا منذ أعوام ،2007 ،2008 ،،2009 2010 ثم بعدها اخذت […]

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