الشيخ حمودي لممثل الامام الخامنئي: سيبقى العراق محافظا على هويته رغم كل المؤامرات

2022/03/16 | 20:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بمكتبه اليوم الاربعاء، السيد عبد الفتاح نواب، ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران الامام علي خامنئي، لشؤون الحج والزيارة والوفد المرافق له.وخلال اللقاء، بارك الشيخ حمودي “بشهر شعبان المبارك وولادة الامام الحجة (عجل الله فرجه) وبالإنجازات الكبيرة التي تحققها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على […]

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