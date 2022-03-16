نائبة عن الفتح تطالب المالية بشمول منتسبي الحشد بنظام السلف

2022/03/16 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … طالبت النائبة عن تحالف الفتح، انتصار حسن الموسوي، اليوم الاربعاء، وزارة المالية بشمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي بنظام السلف في المصارف الحكومية.وذكرت الموسوي في وثيقة حصلت عليها وكالة /المعلومة/، انها ” تطالب وزير المالية بشمول منتسبي هيئة الحـشد الشـعب ي بنظام السلف لدى المصارف الحكومية وحسب الاجراءات المتبعة بذلك”.واشارت الى ان […]

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