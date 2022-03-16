الأدب الروسي أهم حرّاس الانسانية بالعالم - بلقيس حميد حسن

2022/03/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلقيس_حميد_حسن من المؤلم أن يصل العالم الذي أسميناه متحضرا على مدى أكثر من قرن من الزمان الى هذا التردي والهدم الروحي والانساني.



الحضارة قيم روحية تعمقها الثقافة عبر الأدب الانساني النبيل وليس أكثر من أدباء روسيا وشرق أوروبا عموما من اهتم بهذا، فدستيوفسكي، وتشيخوف، وغوغول، وحمزاتوف، ومكسيم غوركي وغيرهم الكثير هم من نحتَ روح الثقافة الانسانية والارتقاء بها الى مصاف العدالة والرحمة والمحبة المطلقة في القرنين ......





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