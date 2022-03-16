نقش سلوان ينقض الرواية التوراتية - علاء اللامي

2022/03/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الرئيس التركي أردوغان وافق على منح "نقش سلوان" المحفوظ في متحف إسطنبول منذ أكثر من قرن إلى "إسرائيل".



وكان هذا النقش قد سُرق بعد اقتطاعه وتكسيره من جدار نفق سلوان المائي في البلدة القديمة بالعاصمة الفلسطينية القدس في أواخر القرن التاسع عشر حين كانت فلسطين تحت الاحتلال العثماني، وسوف يسلمه، أو ربما يكون قد سلَّمه أردوغان إلى رئيس دولة "إسرائيل" إسحق هرتسوغ كهدية بم ......





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