العراق يعطل الدوام الرسمي - عاجل

2022/03/16 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق ٢٠ آذار ٢٠٢٢، كما يعد يوم الإثنين، الموافق، ٢١ آذار ٢٠٢٢، عطلة رسميّة، لمناسبة أعياد نوروز.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء١٦ آذار ٢٠٢٢

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