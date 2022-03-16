حظر تجوال في سنجار

2022/03/16 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-سنجار

أعلنت مديرية شرطة قضاء سنجار، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر للتجوال في القضاء.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "على ضوء توجيهات المراجع سيتم فرض حضر تجوال للمركبات والأشخاص بشكل عام داخل وخارج قضاء سنجار بدءآ من الساعة( 12) ليلآ وإلى الساعة( 6)صباحاً وسوف يكون الحضر ساريآ إلى إشعار آخر ".

وأضاف "نرجو من المواطنين الكرام الإلتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم بأستثناء الحالات الإنسانية فقط حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للمسائل القانونية".

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