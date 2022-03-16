الحكومة تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين بمناسبة أعياد نوروز

2022/03/16 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل بمناسبة أعياد نوروز.وذكرت الامانة العام لمجلس الوزراء في بيان تلقته “ايرث نيوز” اليوم الأربعاء، انه “وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق ٢٠ آذار ٢٠٢٢، كما يعد يوم الإثنين، الموافق، ٢١ آذار ٢٠٢٢، عطلة رسميّة، لمناسبة أعياد […]

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