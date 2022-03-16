بالفيديو .. الجماهير العراقية ترد على قرار فيفا “بالروح والدم نفديك ياعراق”

2022/03/16 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نظمت الجماهير العراقية، وقفة احتجاجية في ملعب الزوراء للاحتجاج على قرار الاتحاد الدولي بكرة القدم بنقل مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقرر فيفا نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى أرض محايدة بسبب القصف الصاروخي في أربيل.انتهى/ 25 ل

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