2022/03/16 | 20:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zMcpBmcDz6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة عقرة.. تاريخ يعود لآلاف السنين ومعابد سومرية على قمة قلعتها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة عقرة.. تاريخ يعود لآلاف السنين ومعابد سومرية على قمة قلعتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).