بايدن يعلن مساعدات عسكرية

2022/03/16 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تتضمن طائرات مسيرة لمساعدتها في حماية مجالها الجوي أمام الهجوم الروسي.

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