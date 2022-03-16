2022/03/16 | 20:55 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمودي الإيطالي" و "مصطفى الأميركي" يقودان دراجتين ناريتين بطريقة جنونية |أهل_المدينة") نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YKiyrorDbp0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمودي الإيطالي" و "مصطفى الأميركي" يقودان دراجتين ناريتين بطريقة جنونية |أهل_المدينة") نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حمودي الإيطالي" و "مصطفى الأميركي" يقودان دراجتين ناريتين بطريقة جنونية |أهل_المدينة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).