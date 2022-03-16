شاهد.. كيف فرّ 3 ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى دول الجوار هربًا من العنف؟

2022/03/16 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الغزو الروسي لأوكرانيا ما وصفه أحد مسؤولي الأمم المتحدة بأنه "أسرع أزمة لاجئين متنامية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

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