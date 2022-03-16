فرض حظر تجوال في قضاء عراقي

2022/03/16 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة قضاء سنجار في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال في القضاء من الثانية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "على ضوء توجيهات المراجع سيتم فرض حضر تجوال للمركبات والأشخاص بشكل عام داخل وخارج قضاء سنجار بدءاً من الساعة (12) ليلاً وإلى الساعة (6) صباحاً وسوف يكون الحظر سارياً إلى إشعار آخر".

وأضافت، "نرجو من المواطنين الكرام الإلتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم بأستثناء الحالات الإنسانية فقط حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للمساءلة القانونية".

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