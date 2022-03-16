تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين

2022/03/16 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة احتفالات الشعب الكردي بعيد نوروز.

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