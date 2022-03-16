الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة أعياد نوروز

2022/03/16 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، الموافق 20 آذار 2022، كما يعد يوم الإثنين الموافق 21 آذار 2022، عطلة رسميّة".وأضافت، أن "ذلك جاء بمناسبة أعياد نوروز".

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