العدد ارتفع.. قيادي بالإطار التنسيقي يفجر مفاجأة تكشفها جلسة البرلمان بشأن الكتلة الأكبر

2022/03/16 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد أعضاء تحالف الثبات الى 133 نائبا، لافتا الى مفاوضات مع نواب من تحالف الصدر والسيادة للانضمام الى الثبات.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد اعضائنا وصل إلى 133 نائبا وهم مجموع أعضاء الاطار التنسيقي وعزم والاتحاد الوطني الكردستاني ومستقلين".

وأضاف ان "العدد قد يزداد في حال أنظم معنا أعضاء من التحالف الثلاثي بعد مفاوضات تجرى حاليا مع نواب من تحالف الصدر والسيادة للانضمام الى الثبات"، مشيرا الى ان "منصب رئيس الوزراء هو استحقاق مكون وليس استحقاق تحالف".

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