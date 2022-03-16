40% من أندر بساتين النخيل العراقية معرضة للهلاك في صيف 2022

2022/03/16 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىقرب الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى تقع بساتين مندلي التي تضم من 20-30% صنف من اندر التمور على مستوى العراق ومنها القرنفل الاسود الذي يعد الاغلى لكن 40% من مساحة تلك البساتين ستدخل نفق مظلم في الصيف المقبل بسبب ازمة الجفاف.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 60% من بساتين مندلي تتوفر بها ابار ارتوازية لكن قدراتها الانتاجية متفاوتة بالاضافة الى انها تعتمد على الكهرباء في ديمومة عملها وهذا مشكلة اخرى تبرز مع قدوم الصيف".

واضاف الخزاعي،ان "40% من البساتين ستكون في وضع صعب جدا لعدم وجود ابار تؤمن حاجتها ولو في الحد الادنى من المياه خاصة وان الايردات المائية التقليدية انخفضت بنسب حادة في الاشهر الماضية ما جعل الاوضاع صعبة وربما تكون قاسية جدا في الصيف".

اما حسن المندلاوي مزارع فقد اشار الى ان "بساتين مندلي تضم من 20-30 صنف من التمور العراقية النادرة على مستوى البلاد وفقدت 50% من مساحتها بسبب الحروب والافات والجفاف خلال العقود الماضية"، مبينا ان "صيف 2022 قد يكون كارثي اذا لم تؤمن مياه للبساتين".

واضاف المندلاوي،انه" حتى الان لاتوجد اي بوادر لوضع خطط استباقية لمواجهة الجفاف في المدن الحدودية رغم ان الكارثة قادمة لامحالة وربما نفقد بسببها بساتين عمرها عقود".

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