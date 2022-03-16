العراق يعطل الدوام الرسمي ليومين

2022/03/16 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، الموافق 20 آذار 2022، كما يعد يوم الإثنين الموافق 21 آذار 2022، عطلة رسميّة".وأضافت، أن "ذلك جاء بمناسبة أعياد نوروز".

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