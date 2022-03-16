2022/03/16 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات

الفلاحية التعاونية لقضاء الهندية علي

ناعور الكَريطي الاجتماع الذي عقد في

ديوان القائممقامية شرق المحافظة

لمناقشة السبل الكفيلة لعملية تجميع

الحليب من مربي المواشي وجد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تشجع مربي المواشي على زيادة الإنتاج من الحليب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تشجع مربي المواشي على زيادة الإنتاج من الحليب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).