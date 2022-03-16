بعد اكثر من 40 عاما :ايران تستلم اموالها المجمدة لدى بريطانيا

2022/03/16 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم

الأربعاء، استلامها لأموالها المجمدة

لدى بريطانيا منذ أكثر من 40 عاماً.

وقالت الخارجية، إنه “بعد 40 عاماً من

التأخير وبعد مباحثات مطولة سلمت

الحكومة البريطانية ديونها لإ

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