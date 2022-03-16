ملفات استثمارية على طاولة حكومة البصرة واحدى الشركات الصينية

2022/03/16 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاربعاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة، “بور چاينا” الصينية د.تشن جوانفو أهم المشاريع الاستراتيجيّة في المحافظة.وذكر بيان لمكتب العيداني، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير قطاعات الماء والطاقة والسكن والتربية والتعليم إضافة إلى […]

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