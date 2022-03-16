ذي قار.. ايجار الاراضي تسبب بـ”العزوف” عن التعاقد في المدينة الصناعية

2022/03/16 | 21:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … اعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن عزمها مخاطبة وزارة الصناعة من اجل اعادة النظر بتقدير ايجارات اراضي المدينة الصناعية بالمحافظة.وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط غسان الخفاجي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “اجتمع باللجنة المكلفة بمتابعة المدينة الصناعية لبحث ارتفاع مبلغ ايجار الاراضي المراد التعاقد […]

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