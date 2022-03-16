2022/03/16 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطاب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام أعضاء الكونغرس، معتبرا أن هذا الخطاب كان “مقنعا”.وقال بايدن في تصريح: “أشكر الرئيس زيلينسكي على خطابه الحماسي هذا الصباح، لقد استمعت إليه من المنزل”.وأضاف أن زيلينسكي كان مقنعا بالخطاب الذي ألقاه.وقال زيلينسكي في خطاب وجهه عبر الفيديو إلى أعضاء […]

ظهرت المقالة بايدن عن خطاب الرئيس الأوكراني أمام أعضاء الكونغرس: كان مقنعا أولاً على ايرث نيوز.

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