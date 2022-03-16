القبض على عصابة لتنفيذ عمليات الدكة العشائرية بطريقة الدليفري

2022/03/16 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينفذون الدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية من اصحاب النزاعات.

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