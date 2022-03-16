رئيس اتحاد كأس الخليج يؤكد دعمه لإقامة خليجي 25 في البصرة

2022/03/16 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، اليوم الأربعاء ، دعمه الكامل لاستضافة العراق منافسات "خليجي 25" المقبلة، فيما استغرب من قرار نقل مباراة العراق والإمارات الى الأردن.وقال آل ثاني تعليقاً على التساؤلات التي طرحت مؤخراً إثر زيارة وفد اتحاد كأس الخليج العربي للكويت لتفقد منشآتها الرياضية خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، المنعقد صباح اليوم الاربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، إنها "زيارة روتينية تتم دائماً قبل أي بطولة لتفقد منشآت الدولة المضيفة، وأيضاً منشآت الدولة البديلة".وأضاف، "سيقوم وفد من الاتحاد خلال الأيام المقبلة بزيارة مدينة البصرة العراقية لتفقد منشآتها التي ستستضيف مباريات كأس الخليج 25، كما هو مقرر سابقاً".وأبدى استغرابه لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2022 الى الأردن لأسباب أمنية، بعد أن كان مقرراً إقامتها في العاصمة العراقية بغداد بعد رفع الحظر عن ملاعبها، وأكد، "لقد علمنا بالخبر خلال اجتماع المكتب التنفيذي لكأس الخليج العربي، وسأتواصل مع عدنان درجال وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لأنقل اليه دعمي للعراق وأؤكد أحقية منتخب أسود الرافدين في استضافة مبارياته على أرضه وأمام جمهوره".وأكد آل ثاني أنه "سيقوم بالتنسيق الكامل مع الاتحاد العراقي للخطوات العملية، كما سيقوم بالاتصالات السريعة واللازمة كي يكمل المنتخب العراقي مبارياته بين جماهيره في تصفيات كأس العالم".وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد وقّع عقد شراكة طويلة الأمد مع شركة "أي أم جي" (IMG) الرائدة بصفة شريك تجاري لبطولات كأس الخليج الست المقبلة التي ستقام خلال الفترة من 2023 الى 2031، وعبر حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عن رضاه قائلاً: "ستشاركنا خلال السنوات المقبلة شركة عالمية رائدة في مجال الرياضة والأحداث والإعلام وتمتلك مئات الأحداث سنويًا كما أنها مُنتج وموزع رائد ومستقل لوسائل الإعلام الرياضية والترفيهية، لذا نأمل أن يكون لها دور فعال في تسويق بطولات اتحاد كأس الخليج، ونأمل أن تصب هذه الشراكة في مصلحة الطرفين، كما نأمل أن تدعم تطوير كأس الخليج وتعزيزه، لما يمثل لأبناء الخليج العربي، وننتظر نقلة نوعية لبطولات الاتحاد في المستقبل".

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