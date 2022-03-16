“قمرة القيادة”.. حكم نهائي بتغريم محمد رمضان نحو 400 ألف دولار

2022/03/16 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنح النقض في مصر اليوم الأربعاء، حكما نهائيا غير قابل للطعن برفض طعن الممثل محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه (حوالي 380 ألف دولار) لورثة الطيار أشرف أبواليسر، وفق صحيفة الأهرام.وكان أبواليسر قد اتهم رمضان بالإساءة إليه وتشويه سمعته، بعد نشر الممثل صورة […]

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حكم نهائي بتغريم محمد رمضان نحو 400 ألف دولار أولاً على ايرث نيوز.

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