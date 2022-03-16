عادات يومية بسيطة تقلل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة

2022/03/16 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يتميز السرطان بكل أنواعه المختلفة بالنمو غير المنضبط للخلايا الخبيثة مما يؤدي إلى تكوين ورم يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب، ووفقا لموقع ” webmd” يحدث السرطان أحيانًا بسبب خيارات نمط الحياة، وأحيانًا يكون نتيجة حتمية لعوامل وراثية، ومع ذلك، هناك بعض الطرق البسيطة للوقاية من السرطان […]

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