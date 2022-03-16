جمعية منتجي الدواجن توجه رسالة للصدر

2022/03/16 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت جمعية رعاية منتجي الدواجن، اليوم الأربعاء، رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن قرار فتح الاستيراد، فيما حذرت من تسريح 600 الف عامل والقضاء على الانتاج المحلي.وقال عضوالجمعية جاسم العامري في رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ان " قرار فتح استيراد البيض والدجاج سيتسبب بتسريح اكثر من 600 الف عامل، والقضاء تماما على المنتج الوطني في العراق".

وطلب من الصدر "بالتدخل لالغاء قرار فتح الاستيراد لمواد البيض والدواجن"، مبينا ان "هناك اكتفاء ذاتي من هاتين المادتين في العراق".

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