2022/03/16 | 21:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، عن مساع لـ "إعادة النظر" بحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة لهذا العام.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي سليمان شريف في تصريح، إنّ "الاتفاق قد جرى فعلاً على الخطوط العريضة للموازنة العامة، على أن تكون حصة الاقليم متناسبة مع الكثافة السكانية وهي 17% كما كانت في السابق بدلاً من 12.67%".

وأضاف شريف، أنّ "الإقليم لا يطالب بأكثر من النسبة الحقيقية التي يستحقها من الموازنة العامة"، مشيرًا إلى "ضرورة الاعتماد على الاتفاقات السياسية والابتعاد عن المهاترات التي أدت إلى الكثير من المشاكل بين المركز والإقليم في السابق".

وشدد النائب عن الحزب الديمقراطي، أنّ "البرلمان سيكون مسؤولاً في المرحلة المقبلة عن إقرار قانون الموازنة بشكل خاص وعادل وأن تكون حصة الإقليم عادلة".

وأثارت فقرة حصة الإقليم خلافات حادة تصدرتها سجالات متبادلة بين البارتي وكتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر، قبل أن يتحولا إلى حلفين عقب الانتخابات العامة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الوطني يصدر توجيهات لتطبيق قرار المحكمة العليا حول نفط كردستان

وفد الإقليم يتوجه إلى بغداد لتثبيت حصة الموازنة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارتي يكشف عن تحركات لرفع موازنة كردستان إلى 17% مجددًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارتي يكشف عن تحركات لرفع موازنة كردستان إلى 17% مجددًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).