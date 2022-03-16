لمناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفائي :صورة كبيرة للسيد السيستاني تعلو في نصب الشهيد العراقي

2022/03/16 | 21:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر مطلعة ان صورة كبيرة للمرجع

الديني الاعلى السيد علي الحسيني

السيستاني رفعت في اعلى نصب الشهيد

العراقي وسط بغداد

ونقلت نفس المصادر ان الصورة تم رفعها

مساء اليوم الاربعاء اكراما لدماء

الشهدا

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