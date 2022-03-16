2022/03/16 | 21:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (( توضيح )) تود ان توضح الشركة العامة لمواني العراق ان مانشر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده اعلان هيئة النزاهة عن قرار محكمة التمييز الصادر بسجن مدير ميناء ام قصر الشمالي بانه خبر غير دقيق وذلك ان المقصود ليس مدير ميناء ام قصر الشمالي وانما مدير احدى الجهات الساندة ولايخص في ذلك […]

ظهرت المقالة رداً على النزاهة..



بيان من الشركة العامة لموانئ العراق أولاً على ايرث نيوز.

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