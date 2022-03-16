لأول مرة منذ ظهور كورونا.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع معدّل الفائدة 

2022/03/16 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي وباء كورونا.

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