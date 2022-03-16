توب 5: الملك سلمان يجري فحوصًا طبية.. وبايدن يعتمد مساعدة ضخمة لأوكرانيا

2022/03/16 | 21:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الجولة الخليجية لرئيس الوزراء البريطاني بسبب تقلبات أسعار الطاقة والضغط على روسيا، وإجراء العاهل السعودي فحوص طبية، وإعلان بايدن 800 مليون دولار مساعدة إضافية لأوكرانيا لمدها بأنظمة دفاع جوي، مرورًا بتصريحات مدعي الجنائية الدولية لـCNN عن "أسباب معقولة" للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وصولا إلى حكم الإنفاق العسكري لروسيا والصين...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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