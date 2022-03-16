كيفية استخدام ميزة المحادثات السرية في ماسنجر

2022/03/16 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يستخدم معظم الأشخاص العديد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية للتواصل، وفي حين أن هناك طرقًا لإرسال رسائل نصية أو إرسال رسائل مباشرة من خلال هذه التطبيقات، فقد توصل معظمهم تقريبًا الآن إلى ميزة جديدة – الرسائل السرية.ما هي ميزة المحادثة السرية هذه؟ يتم تشفير محادثات Facebook السرية من طرف إلى طرف، ومن خلال […]

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